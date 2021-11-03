В Нидерландах арестовали медсестер, которые торговали сертификатами о вакцинации

Полиция, расследуя дело о наркотиках, случайно наткнулась на двух мошенниц, торговавших фальшивыми сертификатами о вакцинации.

Покупатели получали QR-код и паспорт вакцинации с печатью врача.



Об этом сообщает NOS.

Обе женщины, одной из них 30 лет, другой – 31 год, работали в Амстердаме медсестрами.

Злоумышленницы помогли получить свидетельства о вакцинации десяткам людей, не сделавших прививки.

Предприимчивым медсестрам платили от 500 до 1000 евро за фальшивое свидетельство.

Имена покупателей вводились в систему регистрации, они получали QR-код и паспорт вакцинации с печатью врача.

Теперь полиция пытается найти тех, кто купил фальшивые документы.

Ранее Власти писали, что в Германии предложили сажать в тюрьму за подделку сертификатов вакцинации.

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