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07:05 04 Ноября 2021 Просмотров 257   КомментариевКомментарии

В России назвали вероятную причину катастрофы Ан-12

Катастрофу транспортного самолета Ан-12 в Иркутской области спровоцировал ледяной дождь.

Самолет стал неуправляемым из-за обледенения

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Первичные данные – в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца – говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», – сказал собеседник агентства.

По информации источника, помимо руля могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

«Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг», – сказал источник.

Ранее Власти сообщали, что в Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.

В катастрофе погибли семь членов экипажа, двое из которых – граждане Украины.

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Тэги: Россия, авиакатастрофа, Ан-12
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