В России назвали вероятную причину катастрофы Ан-12
Катастрофу транспортного самолета Ан-12 в Иркутской области спровоцировал ледяной дождь.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
«Первичные данные – в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца – говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», – сказал собеседник агентства.
По информации источника, помимо руля могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.
«Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг», – сказал источник.
Ранее Власти сообщали, что в Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.
В катастрофе погибли семь членов экипажа, двое из которых – граждане Украины.