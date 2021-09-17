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07:22 04 Ноября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Языковый омбудсмен потребовал переименовать десятки населенных пунктов с «русскоязычным характером»

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления по поводу необходимости привести в соответствие с правописанием и языковым законодательством названия населенных пунктов.

Языковый омбудсмен хочет изменить названия населенных пунктов

Свою инициативу он высказал в эфире “Украинского радио”, а затем поделился ею в Facebook. Чиновник отметил, что подписал несколько десятков соответствующих обращений к руководителям местных органов власти.

Он также напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на  государственном языке.

“Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие”, – отметил Кремень.

Он также добавил, что многие населенные пункты имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

“В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона”, – заключил уполномоченный.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень пригрозил санкциями телеканалам, которые не соблюдают языковое законодательство.

Источник:
Тэги: украинский язык, Тарас Кремень
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