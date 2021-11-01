В Турции решили делать третью прививку вакциной Pfizer

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в среду, что в Турции начнется бустерная вакцинация людей, привитых вакциной Pfizer.

Президент Турции также сделал прививку от COVID-19.



Об этом сообщает Reuters.

Первыми третью прививку получат пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, медработники, а также все, кто находится в группе риска.

Турция уже ввела третью дозу более чем 11,2 миллионам человек, которые получили две дозы китайской Sinovac, эффективность которой, по мнению специалистов, снижается быстрее.

В настоящее время в Турции двумя дозами привито 59% населения, но, как отметил министр, «этот показатель должен превысить 70%, чтобы добиться коллективного иммунитета».

Ежедневное число инфицированных в Турции с середины сентября составляет около 30 тысяч человек. Правительство объясняет это низким уровнем вакцинации.

Бустерная вакцина – это дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих.

Ранее Власти писали, что кампанию бустерной вакцинации начали в США.

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