В Турции решили делать третью прививку вакциной Pfizer
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в среду, что в Турции начнется бустерная вакцинация людей, привитых вакциной Pfizer.
Об этом сообщает Reuters.
Первыми третью прививку получат пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, медработники, а также все, кто находится в группе риска.
Турция уже ввела третью дозу более чем 11,2 миллионам человек, которые получили две дозы китайской Sinovac, эффективность которой, по мнению специалистов, снижается быстрее.
В настоящее время в Турции двумя дозами привито 59% населения, но, как отметил министр, «этот показатель должен превысить 70%, чтобы добиться коллективного иммунитета».
Ежедневное число инфицированных в Турции с середины сентября составляет около 30 тысяч человек. Правительство объясняет это низким уровнем вакцинации.
Бустерная вакцина – это дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих.
Ранее Власти писали, что кампанию бустерной вакцинации начали в США.