В Украине резкий всплеск и новый рекорд по заболевшим COVID-19
В Украине по состоянию на утро 4 ноября за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Из общего количества заболевших 1787 детей и 426 медработник
За сутки от COVID-19 умерло 699 человек, 12 464 пациента выздоровели.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5472 человека, а 299272 человека вакцинировано против COVID-19.
По данным Минздрава, 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
Количество новых случаев COVID-19 по регионам:
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г. Киев – 1836 случаев;
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Винницкая область – 672 случая;
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Волынская область – 674 случая;
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Днепропетровская область – 2254 случая;
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Донецкая область – 1390 случаев;
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Житомирская область – 1559 случаев;
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Закарпатская область – 421 случай;
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Запорожская область – 1350 случаев;
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Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
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Киевская область – 967 случаев;
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Кировоградская область – 212 случаев;
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Луганская область – 759 случаев;
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Львовская область – 1400 случаев;
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Николаевская область – 733 случая;
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Одесская область – 1899 случаев;
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Полтавская область – 1197 случаев;
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Ривненская область – 1041 случай;
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Сумская область – 1543 случая;
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Тернопольская область – 523 случая;
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Харьковская область – 1656 случаев;
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Херсонская область – 613 случаев;
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Хмельницкая область – 1113 случаев;
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Черкасская область – 775 случаев;
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Черновицкая область – 694 случая;
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Черниговская область – 882 случая.
Ранее Власти писали, что в октябре в киевском крематории сожгли 627 умерших от COVID-19. В пик пандемии число кремаций увеличилось в 25 раз.