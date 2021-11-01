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08:41 04 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине резкий всплеск и новый рекорд по заболевшим COVID-19

В Украине по состоянию на утро 4 ноября за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.

В Украине за сутки заболело COVID-19 более 27 тыс. человек

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Из общего количества заболевших 1787 детей и 426 медработник

За сутки от COVID-19 умерло 699 человек, 12 464 пациента выздоровели.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5472 человека, а 299272 человека вакцинировано против COVID-19.

По данным Минздрава, 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам:

  • г. Киев – 1836 случаев;

  • Винницкая область – 672 случая;

  • Волынская область – 674 случая;

  • Днепропетровская область – 2254 случая;

  • Донецкая область – 1390 случаев;

  • Житомирская область – 1559 случаев;

  • Закарпатская область – 421 случай;

  • Запорожская область – 1350 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

  • Киевская область – 967 случаев;

  • Кировоградская область – 212 случаев;

  • Луганская область – 759 случаев;

  • Львовская область – 1400 случаев;

  • Николаевская область – 733 случая;

  • Одесская область – 1899 случаев;

  • Полтавская область – 1197 случаев;

  • Ривненская область – 1041 случай;

  • Сумская область – 1543 случая;

  • Тернопольская область – 523 случая;

  • Харьковская область – 1656 случаев;

  • Херсонская область – 613 случаев;

  • Хмельницкая область – 1113 случаев;

  • Черкасская область – 775 случаев;

  • Черновицкая область – 694 случая;

  • Черниговская область – 882 случая.

Ранее Власти писали, что в октябре в киевском крематории сожгли 627 умерших от COVID-19. В пик пандемии число кремаций увеличилось в 25 раз.

Источник:
Тэги: карантин, covid-19
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