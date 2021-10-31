Сценарий судного дня или новый грипп: ученые дали прогноз развития COVID-19 в 2022 году

SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения.

Школьник получает дозу вакцины Sinopharm в рамках кампании вакцинации подростков в Каракасе, Венесуэла.



Ученые дали свой прогноз развития пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Никто не исключает «сценария судного дня», при котором вирус сможет мутировать до такой степени, что никакая вакцинация с ним не справится. SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения.

Тем не менее, ученые выражают уверенность, что в 2022 году во многих странах эпидемия закончится.

«Думаю, что до конца 2022 года мы возьмем этот вирус под контроль, сможем значительно снизить смертность», – сказала Мария Ван Керкхове, эпидемиолог ВОЗ.

Эпидемиолог Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона сказал, что для Великобритании пандемия «как чрезвычайная ситуация уже позади».

Крис Мюррей, ведущий специалист по прогнозированию заболеваний в Вашингтонском университете, считает, что зимой в США будет «небольшое увеличение количества случаев COVID-19». Если не будет новых мутаций вируса, то «в апреле COVID-19 действительно начнет стихать».

К концу 2022 года ВОЗ планирует вакцинировать 70% населения мира.

Согласно отчету ВОЗ, случаи заболевания COVID-19 снижаются с августа почти во всех регионах мира. Исключением стала Европа, а именно – страны с низким уровнем вакцинации.

Ранее Власти писали, что, по мнению генерального секретаря ВОЗ, травма, которую пандемия коронавируса нанесла человечеству, «несравненно больше», чем трагедия Второй мировой войны.

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