Сценарий судного дня или новый грипп: ученые дали прогноз развития COVID-19 в 2022 году
SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения.
Ученые дали свой прогноз развития пандемии. Об этом сообщает Reuters.
Никто не исключает «сценария судного дня», при котором вирус сможет мутировать до такой степени, что никакая вакцинация с ним не справится. SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения.
Тем не менее, ученые выражают уверенность, что в 2022 году во многих странах эпидемия закончится.
«Думаю, что до конца 2022 года мы возьмем этот вирус под контроль, сможем значительно снизить смертность», – сказала Мария Ван Керкхове, эпидемиолог ВОЗ.
Эпидемиолог Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона сказал, что для Великобритании пандемия «как чрезвычайная ситуация уже позади».
Крис Мюррей, ведущий специалист по прогнозированию заболеваний в Вашингтонском университете, считает, что зимой в США будет «небольшое увеличение количества случаев COVID-19». Если не будет новых мутаций вируса, то «в апреле COVID-19 действительно начнет стихать».
К концу 2022 года ВОЗ планирует вакцинировать 70% населения мира.
Согласно отчету ВОЗ, случаи заболевания COVID-19 снижаются с августа почти во всех регионах мира. Исключением стала Европа, а именно – страны с низким уровнем вакцинации.
Ранее Власти писали, что, по мнению генерального секретаря ВОЗ, травма, которую пандемия коронавируса нанесла человечеству, «несравненно больше», чем трагедия Второй мировой войны.