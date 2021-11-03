Под угрозой моя карьера и репутация: украинский актёр заявил об ошибке в «черном списке» Минкульта

Украинский актер, звезда сериала «Крепостная» Валентин Томусяк, заявил, что его ошибочно внесли в санкционный список из 32 российских актёров, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Томусяк заявил, что его по ошибке внесли в санкционный список Минкульта



Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. По словам Томусяка, ему ошибочно приписали участие в съёмках российского фильма «Солнцепёк» о ситуации на Донбассе.

Он подчеркнул, что не был ни в России, ни в Крыму с начала аннексии.

Актер надеется, что ошибку исправят, а перед ним извинятся.

Жена Томусяка уточнила, что один из российских сайтов по ошибке внёс Томусяка в список актеров, снимавшихся в “Солнцепеке”. Однако после указания на ошибку, фамилию актера убрали.

Сериал «Крепостная» показывают на телеканале СТБ. После внесения Томусяка в “черный список”, по закону о кинематографии, Госкино должно снять его с трансляции.

На известном российском сайте kinopoisk.ru указано, что актерский состав фильма “Солнцепек” состоит из 54 человек. Фамилии Томусяка среди них нет.

Ранее Власти писали, что министерство культуры и информационной политики обновило перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины и против которых применены другие санкции, еще 32 фамилиями.

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