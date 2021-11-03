Украина и еще более 40 стран решили отказаться от использования угля

На саммите по климату COP26 в шотландском Глазго более 40 стран подписали соглашение о постепенном отказе от использования угля для производства электроэнергии.

Белхатувская электростанция в Польше.



Об этом сообщает The Guardian.

Основные страны, использующие уголь для производства электроэнергии – такие как Канада, Польша, Украина, Вьетнам – постепенно откажутся от этого. Как ожидается это произойдет в 2030-2040-х годах.

В то же время страны с наиболее развитой угольной промышленностью, такие как Австралия, Китай, Индия и США, не подписали соглашение.

Обязательства предусматривают, что подписавшие соглашение страны постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не будут инвестировать в эту отрасль.

«Сегодняшний день знаменует собой важный момент в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата», – заявил Квази Квартенг, министр экономики Великобритании. По его словам, «конец угля близок».

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из основных причин выброса парниковых газов.

Ранее Власти писали, что Украине не хватит угля на весь отопительный сезон 2021-2022 гг.

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