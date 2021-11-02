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Главная » Мир » Политика
10:30 04 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Эмигрантка из Украины победила на выборах в Нью-Йорке

В городской совет Бруклина уверенно прошла рожденная в Украине представительница Республиканской партии 37-летняя Инна Верников.

Инна восемь лет вела юридическую практику в сфере миграционного и семейного права.

Правда, демократы продолжают уверенно контролировать городской совет, сообщает «Голос Америки» на своей странице в Facebook.

По словам новоизбранного депутата, ее избиратели недовольны политикой Демократической партии.

«Моя цель – изменения, которые я могу ввести для города и которые, по моему мнению, абсолютно необходимы. Я это делаю, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она дает нам. Меня беспокоит то, что происходит со страной», – говорит Инна.

Она родилась в Черновцах, а в 12 лет вместе с семьей эмигрировала в США.

Ранее Власти писали, что впервые губернатором Нью-Йорка стала женщина.

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Тэги: выборы, Нью-Йорк, мигранты
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