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11:23 04 Ноября 2021 Просмотров 967   КомментариевКомментарии

В России новый рекорд смертности от COVID-19

В России уже 17-й день подряд регистрируют более 1000 летальных исходов в сутки.

Общее число смертей в России с начала пандемии составляет 243 255

Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оперативный штаб.

В России за последние сутки зафиксировано 1195 смертей от коронавируса. Показатель суточной смертности в РФ уже 17-й день подряд держится на уровне более 1000 смертей в день, а предыдущий антирекорд был установлен вчера, 3 ноября и составил 1189 летальных исходов.

Большего всего смертей было зарегистрировано в Москве – 97, на втором и третьем месте Санкт-Петербург и Подмосковье – 75 и 52 соответственно.

По данным штаба, общее число смертей в России с начала пандемии составляет 243 255.

За последние сутки в РФ обнаружили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 8 673 860 человек.

Как ранее сообщали Власти, в России назвали вероятную причину катастрофы Ан-12.

Источник:
Тэги: Россия, смерть, антирекорд, коронавирус, летальные исходы
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