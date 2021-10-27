В России новый рекорд смертности от COVID-19
В России уже 17-й день подряд регистрируют более 1000 летальных исходов в сутки.
Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оперативный штаб.
В России за последние сутки зафиксировано 1195 смертей от коронавируса. Показатель суточной смертности в РФ уже 17-й день подряд держится на уровне более 1000 смертей в день, а предыдущий антирекорд был установлен вчера, 3 ноября и составил 1189 летальных исходов.
Большего всего смертей было зарегистрировано в Москве – 97, на втором и третьем месте Санкт-Петербург и Подмосковье – 75 и 52 соответственно.
По данным штаба, общее число смертей в России с начала пандемии составляет 243 255.
За последние сутки в РФ обнаружили 40 217 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 8 673 860 человек.
Как ранее сообщали Власти, в России назвали вероятную причину катастрофы Ан-12.