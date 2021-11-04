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11:21 04 Ноября 2021 Просмотров 124   КомментариевКомментарии

Гео Лерос показал средний палец Зеленскому в Верховной Раде. Видео

В Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

Лерос вышел к трибуне перед голосованием за назначение нового министра обороны к трибуне. Он заявил, что не боится правоохранительных органов и назвал Зеленского предателем.

Спикер Рады Руслан Стефанчук распорядился выключить нардепу микрофон.

Лерос закончил свое выступление, показав средний палец президентуЗеленскому.

После инцидента депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева попросила Раду рассмотреть выходку лероса на регламентом комитете.

Как сообщали Власти, Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) письмо, в котором попросило привлечь к административной ответсвенности народного депутата Гео Лероса.

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Тэги: гео лерос
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