На Закарпатье дети массово заражаются полиомиелитом

На Закарпатье продолжают обнаруживать у не вакцинированных детей вирус полиомиелита.

На Закарпатье процент вакцинированных от полиомиелита детей составляет 49%



Об этом сообщает «BBC.NEWS Украина», со ссылкой на главного эпидемиолога Закарпатской области Викторию Тимчик.

В Закарпатской области уже у пятерых детей обнаружили вирус полиомиелита – все они не были вакцинированы.

Так, по словам главного эпидемиолога, было обнаружено два очага распространения вируса.

Первый случай заболевания был подтвержден 19 сентября у 12-летней девочки из Тячевского района. До этого родители ребенка около недели не могли понять откуда у ребенка высокая температура и сильные боли. Сейчас девочка плохо ходит – ей трудно опираться на ногу.

Анализы сделали и двум другим детям из этой семьи, но полиомиелит у них не подтвердился.

Интересно, что мама заболевшего ребенка былая противником вакцинации, но изменила свое мнение слишком поздно – после того, как заболел собственный ребенок. Сообщается, что родители согласились вакцинировать от вируса полиомиелита двух других своих детей.

Также сообщается об еще одном очаге распространения полиомиелита среди детей на Закарпатье, но его локализацию не называют по этическим соображениям.

Тем не менее, известно, что распространятся вирус из семьи, которая отказывается вакцинироваться по религиозным соображениям.

На Закарпатье процент вакцинированных от полиомиелита детей составляет 49%. В области наблюдается устойчивая тенденция увеличения отказов от вакцинации. Результат отказа – появление очагов заболевания, в результате которого серьезно страдают дети.

Как ранее сообщали Власти, полиомиелит вернулся в Украину: парализовало полуторагодовалого ребенка.

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