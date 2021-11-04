В октября нардепам раздали 3 млн грн на жилье: кому больше всех
В октябре 139 народным депутатам выплатили 3 122 250 гривен компенсации для аренды жилья или гостиничного номера.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады. Наибольшую сумму получил член фракции “Слуга народа” Сергей Колебошин — 79 000 грн.
За ним следуют:
член депутатской группы “Доверие” Павел Бакунец — 72 000 грн,
член фракции “Слуга народа” Марьян Заблоцкий — 59 800 грн,
член фракции “Оппозиционная Платформа — За Жизнь” Владимир Кальцев — 59 500 грн.
В этом году компенсации на жилье для нардепов обходятся в примерно 3 млн грн ежемесячно.
Ранее Власти писали, что мать депутата фракции Слуга народа Андрея Клочко за время его пребывания в Верховной Раде обзавелась недвижимостью на 14,5 млн гривен. В собственности женщины – две квартиры в столице, дома, земельные участки, автомобиль.