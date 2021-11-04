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Главная » Украина » Экономика
11:57 04 Ноября 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

В октября нардепам раздали 3 млн грн на жилье: кому больше всех

В октябре 139 народным депутатам выплатили 3 122 250 гривен компенсации для аренды жилья или гостиничного номера.

Депутатам раздали компенсации за жилье

Об этом сообщило УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады. Наибольшую сумму получил член фракции “Слуга народа” Сергей Колебошин79 000 грн.

За ним следуют:

член депутатской группы “Доверие” Павел Бакунец — 72 000 грн,

член фракции “Слуга народа” Марьян Заблоцкий — 59 800 грн,

член фракции “Оппозиционная Платформа — За Жизнь” Владимир Кальцев — 59 500 грн.

В этом году компенсации на жилье для нардепов обходятся в примерно 3 млн грн ежемесячно.

Ранее Власти писали, что мать депутата фракции Слуга народа Андрея Клочко за время его пребывания в Верховной Раде обзавелась недвижимостью на 14,5 млн гривен. В собственности женщины – две квартиры в столице, дома, земельные участки, автомобиль.

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Тэги: Верховная Рада
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