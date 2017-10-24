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12:39 04 Ноября 2021 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря за последние несколько лет

В результате солнечных вспышек на Землю обрушилась мощная магнитная буря.

Начиная с ночи 4 ноября Землю ближайшие несколько дней ожидают беспрерывные магнитные бури

Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Так, 4 ноября Землю достигла масса солнечного вещества, которая была выброшена крупной солнечной вспышкой произошедшей двумя днями ранее.

Выброс называли «каннибалом», поскольку он поглощал слабые и медленные облака солнечного вещества, расположенные впереди. Такие комбинированные облака могут содержать сильные магнитные поля, вызывающие аномально мощные геомагнитные бури.

Таким образом, начиная с ночи 4 ноября Землю ближайшие несколько дней ожидают беспрерывные геомагнитные бури. Ученые оценивают ее в три балла по пятибалльной шкале.

Также сообщается, что уже сейчас на Земле фиксируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний – зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров.

Геомагнитная обстановка в Киеве

Как защититься от негативного влияния бури

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Как ранее сообщали Власти, первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов.

Источник:
Тэги: солнце, магнитная буря, вспышка на солнце
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