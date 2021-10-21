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Главная » Украина » Происшествия
14:16 04 Ноября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

СБУ разоблачила хакерскую группировку Armagedon, которая работала на ФСБ

Хакерами группировки «ARMAGEDON» оказались офицеры «Крымского» ФСБ.

Группировка «ARMAGEDON» – это специальный проект ФСБ РФ, который создавался специально для атак на Украину

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили участников всемирно известной группировки хакеров «ARMAGEDON», которые уже осуществили более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Хакеры осуществили более 5 тысяч атак

В ведомстве сообщается, что сотрудникам СБУ удалось поименно установить участников хакерской группировки, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к хакерским атакам.

Хакерами оказались офицеры «Крымского» ФСБ, а также бывшие военнослужащие Украины, которые перешли на сторону РФ во время оккупации Крыма в 2014 году. Последним заочно объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Участники группировки

Согласно имеющейся информации, группировка «ARMAGEDON» – это специальный проект ФСБ РФ, который создавался специально для атак на Украину.

«ARMAGEDON» – это специальный проект ФСБ РФ

В настоящее время принимаются все возможные меры по локализации и нейтрализации хакерских атак РФ против Украины.

Как ранее сообщали Власти, хакеры взломали сайт КМИС после публикации упавших рейтингов Зеленского и слуг.

Источник:
Тэги: Хакеры, СБУ, ФСБ, рф
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