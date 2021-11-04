Рейтинг ноутбуков с лучшим соотношением «цена-качество»

Из-за большого разнообразия моделей, выбор ноутбука может стать сложной задачей.

Из-за большого разнообразия моделей, выбор ноутбука может стать сложной задачей. При выборе, кроме технических характеристик, самое важное значение имеет стоимость ноутбука. Недорогие варианты могут обладать отличными показателями производительности. На основе исследований, эксперты составили список лучших лэптопов по бюджетной стоимости.

Асер Aspire 3 A315-54K

Асер – это стильный лэптоп с красивым дизайном. Ноутбук имеет дисплей с диагональю в 15,6 дюймов и разрешением Full HD. Экран оснащен матовым покрытием, что очень удобно для работы. Устройство работает на базе 2-ядерного процессора Интел Core i3 b 5. Память DDR4 составляет 4-8 Гб. Общая память накопителя может достигать 1256 Гб. Также к плюсам относится бесшумная работа. Внутри лэптопа установлена видеокарта Intel HD Графикс 620. Цены на ноутбуки Acer в Украине равна 15000-20000 грн.

Lenovo IdealPad S145

Модель относится к бюджетным устройствам с хорошей производительностью. К положительным сторонам относится красивый корпус и продолжительная работа без подзарядки. Дисплей в 15,6 дюймов работает на HD-разрешении. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать в любое время суток. Благодаря динамикам IdeaPad ноутбук может похвастаться качественным звуком. В ноутбуке установлен процессор AMD A4, A6, A9, также видеокарта AMD Радеон 530. Память ОЗУ может достигать 4-16 Гб.

ASUS VivoBook X543 BA

Размер диагонали равен 15,6 дюймам. К плюсам относится компактность и вес меньше 2 кг. Ноутбук имеет неплохую производительность и память ОЗУ в 4Гб. К минусам относится низкая автономность и наличие матрицы среднего качества.

DELL Inspiron 3595

Ноутбук отличается компактностью. Размер дисплея составляет 15 дюймов. Экран имеет разрешение Full HD. Для долговечности экран был покрыт антибликовым покрытием. Ноутбук работает без зависаний благодаря ОЗУ в 4 Гб. Для хранения всех данных предусмотрен жесткий диск с памятью в 1 Тб. К другим плюсам относится удобная клавиатура и прочный корпус. В ноутбуке также установлена видеокарта AMD Radeon R4.

HP 17-ca2

Ноутбук имеет стильный тонкий корпус из прочного пластика. Размер дисплея не превышает 17 дюймов. Экран функционирует на базе процессора AMD и благодаря матрице TN+film. Благодаря ОЗУ в 8 Гб гаджет работает быстро без зависаний. Также к преимуществам модели относится приятный тачпад и бесшумная клавиатура. В HP установлен жесткий диск на 1 Тб. Стоимость модели не превышает 20 000 грн.

Асус Zenbook

ASUS Zenbook подойдет для работы в офисе и домашнего пользования. Лэптоп работает на основе процессора AMD и Intel. Устройство оснащено дисплеем в 15,6 дюймов. Объем ОЗУ достигает 8 Гб. Для хранения важных файлов предусмотрен жесткий диск с памятью до 1128 Гб. К другим преимуществам относятся приятный дизайн, компактность и малый вес. Работа в автономном режиме составляет 5 часов. Стоимость моделей asus zenbook в районе 25 000 грн https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/17931=89179/.

Большинство современных производителей увеличивают ассортимент бюджетных ноутбуков. При выборе стоит учесть все минусы и преимущества.