Корниенко рассказал, как накажут Лероса за неприличный жест Зеленскому

Председатель партии Слуга народа, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что регламентный комитет ВР накажет нардепа Гео Лероса за неприличный жест в адрес президента Владимира Зеленского.

Корниенко рассказал о возможном наказании для Лероса



Свое мнение Корниенко рассказал журналистам в кулуарах ВР. Он напомнил, что в регламенте предусмотрена ответственность за оскорбление словами и жестами.

А также выразил уверенность, что по поводу поведения Лероса последует обращение в регламентный комитет парламента.

«. Я думаю, что регламентный комитет оперативно его рассмотрит и предложит Раде те или иные дисциплинарные меры. Они у нас, к сожалению, ограничены. Мы не можем лишать зарплаты или забирать мандат… Но мы можем отстранить от пяти заседаний. Я думаю, в этом случае, Гео этого заслуживает», — заявил Корниенко.

Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

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