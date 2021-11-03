Верещук, Рябикин и Свириденко стали новыми министрами в Кабмине: что о них известно

Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Рада назначила трех министров



За ее кандидатуру проголосовало 260 нардепов.

Павел Рябикин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. Его поддержали 237 голосами.

Юлия Свириденко, получила должность первого вице-премьера – министра экономики Украины. За неее проголосовали 256 депутатов.

Что известно о новых министрах:

Ирина Верещук с 1997 по 2002 год училась в военном институте при Национальном университете «Львовская политехника», который окончила с отличием по специальности «Международная информация». Затем 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. Работала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

В 2010-2015 годах была городским головой Равы-Русской. В это время выступила инициатором и разработчиком ряда законопроектов.

В апреле 2014 года записала видеообращение к матерям России с призывом не допустить войны.

С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, который работает над выработкой стратегии и тактики предотвращения и урегулирования современных системных конфликтов.

Доктор философии, кандидат наук по государственному управлению, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

С 2019 года – народный депутат от фракции «Слуга народа». Участвовала в выборах мэра Киева, заняв пятое место.

Павел Рябикин окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет международных отношений и международного права.

С марта 2017 года работал генеральным директором аэропорта «Борисполь».

Трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах – также беспартийный, в 2012-2014 – от «УДАРа».

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

В ноябре 2020 года назначен главой Государственной таможенной службы.

Юлия Свириденко окончила с отличием Киевский торгово-экономический университет, специальность «менеджмент антимонопольной деятельности», магистр по менеджменту антимонопольной деятельности.

С 30 июля по 28 ноября 2018 года исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.

В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

24 декабря 2019 года избрана председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Член делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

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