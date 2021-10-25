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14:36 04 Ноября 2021 124 Комментарии
В Киеве горит Киево-Печерская Лавра. Видео
В Киеве прямо сейчас горит помещение на территории Киево-Печерской Лавры по ул. Лаврская 9-21.
В Киеве загорелось помещение на территории Киево-Печерской лавры
По предварительной информации, горит мастерская 2-х этажного здания площадью 800 м2.
Известно об одном пострадавшем, который был передан в скорую помощь.
Пожарные уже на месте и начали борьбу с огнем.
По информации ГСЧС, огонь распространился на крышу здания. Пожар квалифицирован как повышенного ранга сложности.
Для ликвидации возгорания работают 13 единиц специальной техники и 55 человек личного состава ГСЧС.
Также в спасательной службе отметили, что пока нет информации о том, может ли огонь перекинуться на другие здания лавры.
Новость дополняется…
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Тэги: Киев, Киево-Печерская лавра, пожар
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