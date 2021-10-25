В Киеве горит Киево-Печерская Лавра. Видео

В Киеве прямо сейчас горит помещение на территории Киево-Печерской Лавры по ул. Лаврская 9-21.

В Киеве загорелось помещение на территории Киево-Печерской лавры



По предварительной информации, горит мастерская 2-х этажного здания площадью 800 м2.

Известно об одном пострадавшем, который был передан в скорую помощь.

Пожарные уже на месте и начали борьбу с огнем.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

По информации ГСЧС, огонь распространился на крышу здания. Пожар квалифицирован как повышенного ранга сложности.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Для ликвидации возгорания работают 13 единиц специальной техники и 55 человек личного состава ГСЧС.

Также в спасательной службе отметили, что пока нет информации о том, может ли огонь перекинуться на другие здания лавры.

Новость дополняется…

Тэги: Киев, Киево-Печерская лавра, пожар