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14:36 04 Ноября 2021 Просмотров 124   КомментариевКомментарии

В Киеве горит Киево-Печерская Лавра. Видео

В Киеве прямо сейчас горит помещение на территории Киево-Печерской Лавры по ул. Лаврская 9-21.

В Киеве загорелось помещение на территории Киево-Печерской лавры

По предварительной информации,  горит мастерская 2-х этажного здания площадью 800 м2.

Известно об одном пострадавшем, который был передан в скорую помощь.

Пожарные уже на месте и начали борьбу с огнем.

По информации ГСЧС, огонь распространился на крышу здания.  Пожар квалифицирован как повышенного ранга сложности.

Для ликвидации возгорания  работают 13 единиц специальной техники и 55 человек личного состава ГСЧС.
Также в спасательной службе отметили, что пока нет информации о том, может ли огонь перекинуться на другие здания лавры.
Новость дополняется…

Источник:
Тэги: Киев, Киево-Печерская лавра, пожар
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