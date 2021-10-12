Максиму Галкину запретили въезд в Украину
Максим Галкин попал в «черный список» Министерства культуры и информационной политики Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
Российский артист Максим Галкин был признан лицом, которое создает угрозу национальной безопасности Украины. Он был внесен в «черный список» состоящий преимущественно из российских артистов.
С 3 ноября Галкину запрещено въезжать на территорию Украины, а фильмы и тв-шоу с его участием запрещены для распространения и демонстрации в Украине.
Российский артист неоднократно высказывался об Украине, однако его позиция оставалась неоднозначной.
Галкин в прошлом году парадировал Зеленского из-за всеукраинского опроса на местных выборах 25 октября. Он записал видео, со своими вариантами вопросов к гражданам, среди которых: «Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?».
Тем не менее, Максим Галкин не раз негативно высказывался о российских СМИ, которые, по мнению артиста, слишком много внимания уделяют Украине, возвращаясь в советские времена «в худшем смысле слова». По мнению Галкина российскому телевидению необходимо обращать больше внимания на проблемы внутри страны.
Как ранее сообщали Власти, в Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто пополнил «черный список».