Максиму Галкину запретили въезд в Украину

Максим Галкин попал в «черный список» Министерства культуры и информационной политики Украины.

Российский артист неоднократно высказывался об Украине



Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

Российский артист Максим Галкин был признан лицом, которое создает угрозу национальной безопасности Украины. Он был внесен в «черный список» состоящий преимущественно из российских артистов.

С 3 ноября Галкину запрещено въезжать на территорию Украины, а фильмы и тв-шоу с его участием запрещены для распространения и демонстрации в Украине.

Российский артист неоднократно высказывался об Украине, однако его позиция оставалась неоднозначной.

Галкин в прошлом году парадировал Зеленского из-за всеукраинского опроса на местных выборах 25 октября. Он записал видео, со своими вариантами вопросов к гражданам, среди которых: «Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?».

Тем не менее, Максим Галкин не раз негативно высказывался о российских СМИ, которые, по мнению артиста, слишком много внимания уделяют Украине, возвращаясь в советские времена «в худшем смысле слова». По мнению Галкина российскому телевидению необходимо обращать больше внимания на проблемы внутри страны.

Как ранее сообщали Власти, в Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто пополнил «черный список».

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