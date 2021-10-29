Его убивают у меня на глазах: мама Саакашвили попросила Зеленского спасти ее сына

Мама третьего президента Грузии Михеила Саакашвили – Гиюли Аласания попросила президента Украины Владимира Зеленского организовать переправку ее сына в Украину, чтобы обеспечить лечение.

Гиюли Аласания попросила украинскую власть помочь ее сыну



Женщина выложила видеообращение на странице Cаакашвили в Facebook. она отметила, что находится в отчаянном положении.

«Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить”, – сказала Аласания.

Она также напомнила, что экс-президент Грузии голодает уже 35-й день и с ним в любой момент может случиться все что угодно, но это никого не беспокоит.

“Единственное, что ему предлагают – тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому», – обратилась она.

Как сообщали Власти, состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави продолжает ухудшаться, он похудел более чем на 20 кг.

Тэги: Михеил Саакашвили