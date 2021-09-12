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15:32 04 Ноября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

К расследованию покушения на Шефира подключили ФБР: чем занимаются агенты

В расследовании покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира украинским правоохранителям помогают специалисты ФБР.

Покушение на Шефира помогают раскрыть сотрудники ФБР

Об этом во время брифинга 4 ноября рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам американские правоохранители помогают изучить сотни часов с камер видеонаблюдения.

Представитель МВД уточнил, что досудебное расследование в деле о покушении продолжается, поскольку необходимо проанализировать очень много информации, и это сложно.

«Напомню, мы извлекли из всех камер десятки и сотни часов соответствующих записей, они анализируются очень тщательно как нашими специалистами, так и нашими коллегами из Соединенных Штатов Америки. Речь идет о представителях ФБР, которые помогают нам вместе с их соответствующими техническими возможностями», – сообщил он.

По словам Енина, правоохранители разрабатывают несколько версий покушения, но в интересах следствия их не назовут.

Как сообщали Власти, 22 сентября 2021 года неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира, он не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения.

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Тэги: ФБР, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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