Нардепам в Раде будут делать ПЦР-тесты бесплатно, – Тищенко
Депутатам, которых нет COVID-сертификата о вакцинации, будут бесплатно делать ПЦР-тесты.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.
Так, по его словам, чтобы попасть на работу народные избранники будут обязаны сделать бесплатный ПЦР-тест.
Иначе, без сертификата о вакцинации или теста, депутата могут не пустить в здание парламента.
Тищенко отметил, что за исключением некоторых депутатов, подавляющее большинство депутатов партии «Слуга народа» уже имеют сертификаты о вакцинации. Тем не менее, демократическая партия не будет обязывать вакцинироваться всех своих участников.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официально заболевших пациентов.