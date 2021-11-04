Зеленский звернув увагу на «небезпечний прецедент» зі зняттям Олексія Петрова

На чергову коаліціаду в Закарпатській обласній раді, але вже із зняттям голови від СН Олексія Петрова звернув увагу сам Президент України Володимир Зеленський.

На чергову коаліціаду в Закарпатській обласній раді, але вже із зняттям голови від СН Олексія Петрова звернув увагу сам Президент України Володимир Зеленський.

І вочевидь питання не тільки в поверненні «слуг» до керівництва місцевого органу влади, а в небезпечному прецеденті, який нагадав громадянам події в Луганській, Донецькій областях та АР Крим у 2014 році. В такий же спосіб, як і 7 років тому група депутатів зібрала критичну масу , вирішила провести пленарне засідання, без врахуванням усіх передбачених законом процедур: без розпорядження голови або заступників, без електронної системи «Віче», без порядку денного та без повідомлення інших депутатів провести засідання.

Причини заздалегідь спланованих дій депутатів банальні для найзахіднішої області України – місцеві клани які володіють більшістю в депутатському корпусі не погоджуються віддавати владу СН, що заходили на місцеві вибори саме з таким закликом – покладемо край тотальному впливу місцевих феодалів.

Але питання не в принципах, а в формі таких дій, де спаплюжено всі атрибути місцевої влади, зухвало та впевнено група депутатів проголосувала про зміну керівництва ради, об’явило про створення «нової коаліції» , та під шумок внесла зміни в обласний бюджет.

Захоплення приміщення сесійної зали має бути гучним дзвіночком для Банкової . А точніше набатом, якщо брати до уваги таку мультинаціональну область як Закарпатська,яку постійно асоціюють то з угорським, то з русинським сепаратизмом.