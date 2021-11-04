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Главная » Украина » Общество
00:13 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре маршрутки не успевают возить пассажиров – обслуживают похороны из-за всплеска COVID-19

В Днепре начали ощущаться проблемы с общественным транспортом, поскольку маршрутки стали чаще заказывать на похороны и поминки из-за возросшей смертности от COVID-19.

В Днепре маршрутки обслуживают похороны и поминки

Об этом сообщила ТСН. По словам главы профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаила Тонконогого,  городской транспорт для похоронных процессий арендовали и раньше.

Но сейчас из-за вспышки COVID-19 это делать стали чаще, что сказалось на общем количестве автобусов на городских маршрутах

“Все вы знаете, что маршрутки часто заказывают для обеспечения перевозки людей на похороны и поминки. Так вот, в связи с ковидом, количество таких заказов увеличилось. А у нас и так мало водителей. Мы не успеваем обслуживать ваши похороны. Пожалуйста, вакцинируйтесь”, — призвал глава профсоюза.

Он подчеркнул, что количество арендованных на похороны и поминки маршруток выросло минимум на десять в день.

“Все это настолько стремительно пошло только сейчас. В прошлые волны, слава Богу, умирало людей меньше. А сейчас очень много”, — рассказал Тонконогий.

Он добавил, что после каждого “похоронного” заказа проводится поверхностная обработка салонов автобусов.

Ранее Власти писали, что в Украине по состоянию на утро 4 ноября за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.

Источник:
Тэги: днепр, covid-19
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