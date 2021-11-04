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18:37 04 Ноября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В Германии объявили о пандемии непривитых

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан предупредил, что его страна переживает массовую пандемию непривитых.

Йенс Спан (второй слева), министр здравоохранения Германии.

Об этом сообщает The Guardian.

«Пандемия еще далека от завершения, – сказал Спан. – В настоящее время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей согласились  сделать себе прививки, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом».

На прошлой неделе несколько немецких клиник забили тревогу по поводу увеличения числа пациентов с COVID-19 в палатах. В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся в отделениях интенсивной терапии, что является максимальным числом с начала июня.

Ранее Власти писали, что президент Германии ушел на карантин из-коронавируса у его охранника.

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Тэги: Германия, пандемия, прививки, коронавирус
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