Найденные в квартире в Тернополе две женщины умерли от голода, выжившая весит всего 30 кг

В Тернополе женщина почти три недели прожила в квартире с мертвыми матерью и сестрой, пока ее не спасли. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

В Тернополе в квартире нашли истощенную женщину и ее мертвые мать и сестру



Об этом сообщил ZAXID.NET. По словам медиков 55-летняя женщина весит всего 30 кг и до сих пор не может ничего есть. Правоохранители пока не смогли пообщаться с ней и выяснить, что произошло в квартире и почему она не сообщила о смерти родных.

По версии правоохранителей и медиков, женщины скончались от голода.

Спасенную женщину зовут зовут Любовь Ефремова. в начале прошлого года она еще работала медсестрой. Но когда началась пандемия, уволилась, чтобы ухаживать за старенькой 78-летней матерью и 50-летней сестрой с инвалидностью.

Соседи рассказали, что видели, как Ефремова выходила из дома за продуктами и почтой. Но некоторое время спустя обратили внимание, что платежки за коммунальные услуги, засунутые под дверь, никто не забирает. Сначала подумали, что женщины куда-то уехали. Но когда по подъезду начался распространяться неприятный запах, вызвали полицию.

«На линию 102 было сообщение от местных жителей, что слышен неприятный запах в одной из квартир. Открыв дверь, сотрудники полиции, свидетели и соседи увидели, что там было три женщины. Две из них были мертвы, а одна женщина была жива», – рассказал начальник отдела коммуникаций ГУ ЧП в Тернопольской области Сергей Крета.

Правоохранители вызвали скорую и 55-летнюю Любовь Ефремову в бессознательном состоянии экстренно доставили в больницу.

По словам медиков у нее было выраженное истощение и мышечная потеря, вызванные длительным голоданием.

Пять дней медики борются за жизнь женщины. Она уже пришла в себя, но ходить сама еще не может. Кормят ее через зонд и венозно.

По словам полицейских, погибшую 50-летнюю сестру звали Людмила Ефремова, а мать – Стефания. По предварительным данным судмедэкспертов, женщины умерли от длительного истощения организма, вызванного голодом – четче определить причины смерти тяжело из-за разложения тел.

Ранее Власти писали, что в квартире одной из многоэтажек в Тернополе полицейские обнаружили два тела и едва живую 54-летнюю женщину.

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