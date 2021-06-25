НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
22:26 04 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Россия и Беларусь утвердили новую военную доктрину

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину.

Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину

Об этом сообщило  ТАСС. Всего было утверждено 28 союзных программ, которые согласовали в ходе переговоров в Кремле в сентябре.

Они направлены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных сферах экономики, хозяйства и транспорта.

Лукашенко также попросил членов заседания, проходящего в формате видеоконференции, обеспечить их практическую реализацию.

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки», — заявил в ходе заседания госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

Ранее  российский министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что новая военная доктрина Союзного государства станет ответной мерой на угрозы военного характера, а также на экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.

Ранее власти писали, что пропагандисты режима Лукашенко на белорусском телевиденье высмеяли Путина за пластические операции и трусливость перед коронавирусом.

Источник:
Тэги: Россия, беларусь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.06.2021 15:00
РФ готова передать Беларуси ЗРК С-400
ТОР
08.09.2020 21:00
Беларусь хочет провести конституционную реформу для выхода из политического кризиса
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

09:16 Украина

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Новости | NetGameSlots.com