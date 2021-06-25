Россия и Беларусь утвердили новую военную доктрину

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину.

Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину



Об этом сообщило ТАСС. Всего было утверждено 28 союзных программ, которые согласовали в ходе переговоров в Кремле в сентябре.

Они направлены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных сферах экономики, хозяйства и транспорта.

Лукашенко также попросил членов заседания, проходящего в формате видеоконференции, обеспечить их практическую реализацию.

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки», — заявил в ходе заседания госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что новая военная доктрина Союзного государства станет ответной мерой на угрозы военного характера, а также на экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.

Ранее власти писали, что пропагандисты режима Лукашенко на белорусском телевиденье высмеяли Путина за пластические операции и трусливость перед коронавирусом.

Тэги: Россия, беларусь