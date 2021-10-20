У Саакашвили начались проблемы с памятью – он забыл имена друзей

В результате голодовки здоровье бывшего президента Грузии, находящегося в тюрьме в городе Рустави, сильно пошатнулось.

Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении границы.



Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил вечером в четверг, 4 ноября, адвокат Ника Гварамия, посетивший Михаила Саакашвили.

По словам адвоката, у Саакашвили проблемы с коммуникацией и провалы в памяти.

«Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей», – сказал Гварамия.

Он обратился к властям с требованием немедленно положить Саакашвили в больницу.

Агентство отмечает, другие адвокаты, посетившие в тот же день Саакашвили в тюрьме, не заметили у него проблем с речью и памятью.

Ранее Власти писали, что состояние Саакашвили стабилизировалось после переливания крови.

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