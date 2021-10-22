Аваков рассказал, что произошло под Иловайском, и назвал виновных

В трагедии под Иловайском виновата Российская федерация, но украинский Генштаб заключил идиотские договоренности с Генштабом РФ.

Аваков назвал виновных в Иловайской трагедии



Об этом рассказал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков на телеканале «Украина 24″.

«Хочу сказать некоторую правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация – это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше – это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб», – рассказал экс-министр.

Он также рассказал, что несколько раз звонил тогда начальнику Генштаба Виктору Муженко и тот постоянно обещал, что помощь добробатам, которые попали в кольцо под Иловайском вот-вот будет.

“Мне всякий раз говорили: помощь вот-вот будет, танковая группа сейчас вот-вот будет. Я напоминаю, что уже на тот момент боялись добробатов – не хотели давать тяжелое вооружение, не хотели давать танки. Мы оказались в ситуации, когда собирали-собирали силы добробатов – все, которые там были, чтобы хоть как-то держать ситуацию обороны», – рассказал Аваков.

Он также добавил, что все закончилось переговорами с вражеской стороной.

«А потом совершенно идиотские договоренности с Генштабом РФ нашего Генштаба. Когда наших ребят повели по коридор, а потом расстреляли там», – пояснил бывший глава МВД.

Он также добавил, что не простит Муженко его риторику по поводу Иловайска.

«Это трагедия. Как ты допустил такое? Как ты вел переговоры? И как ты смеешь так комментировать, что это сами они все сделали…», – резюмировал Аваков.

Как сообщали Власти, блогер Serg Marco рассказал, как добровольческие батальоны оказались в Иловайске, какую роль во время выхода из котла сыграли украинские авиация и артиллерия и почему расследование Иловайской трагедии вряд ли будет закончено.

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