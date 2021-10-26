На Донбассе наблюдатели ОБСЕ засекли гаубицы и танки террористов

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе тяжелую военную технику оккупационных войск в местах, где ее быть не должно.

ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику в неположенных местах



Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 4 ноября.

Беспилотник наблюдателей зафиксировал 3 гаубицы 122-го калибра типа «Гвоздика», размещенные в нарушение линий отвода на полигоне вблизи н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург) в Донецкой области.

Кроме того, по данным воздушного наблюдения, террористы разместили в этом же месте 22 боевые бронированные машины.

Также были замечены 4 танка, размещенные за линиями отвода войск, но не на местах постоянной дислокации. Они находились на полигоне вблизи Александровского.

Среди них 3 танка типа T-62 и один танк Т-64.

Ранее Власти сообщали, что в результате обстрела в районе Павлополя украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

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