Вышел новый альбом ABBA после 40-летнего молчания
5 ноября в свет вышел новый альбом шведской группы ABBA «Voyage» – первый за сорок лет.
Новый релиз уже появился на стриминговых сервисах. В альбом входит десять треков.
Характерно, что свой предыдущий альбом шведская четверка выпустила ровно 40 лет назад – в ноябре 1981 года.
Музыканты анонсировали выход «Voyage» еще в сентябре. Тогда же группа выпустила две песни из него: «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down».
По информации BBC, из 10 песен 9 – новые, а вот «Just a Notion» была написана и записана в 1979 году во время работы над альбомом Voulez Vous, но в конечную версию альбома не вошла.
Напомним, ABBA намерена весной 2022 года выступить с новым альбомом на концерте с применением голограмм.
Событие пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую соорудили специально для этого.
ABBA была создана в 1972 году. “Voyage” — ее девятый альбом.
Ранее Власти писали, что в Швеции 2 ноября перед концертом в честь группы ABBA погибли два человека.