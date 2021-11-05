НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:41 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вышел новый альбом ABBA после 40-летнего молчания

5 ноября в свет вышел новый альбом шведской группы ABBA «Voyage» – первый за сорок лет.

Легендарная группа выпустила новый альбом

Новый релиз уже появился на стриминговых сервисах. В альбом входит десять треков.

Характерно, что свой предыдущий  альбом шведская четверка выпустила ровно 40 лет назад – в ноябре 1981 года.

Музыканты анонсировали выход «Voyage»  еще в сентябре. Тогда же группа выпустила две песни из него: «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down».

По информации BBC,  из 10 песен 9 – новые, а вот «Just a Notion» была написана и записана в 1979 году во время работы над альбомом Voulez Vous, но в конечную версию альбома не вошла.

Напомним, ABBA намерена весной 2022 года выступить с новым альбомом на концерте с применением голограмм.

Событие пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую соорудили специально для этого.

Так будет выглядеть "ABBA Arena" в Лондоне

ABBA была создана в 1972 году. “Voyage” — ее девятый альбом.

Ранее Власти писали, что в Швеции 2 ноября перед концертом в честь группы ABBA погибли два человека.

Источник:
Тэги: ABBA
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.11.2021 07:20
На Донбассе наблюдатели ОБСЕ засекли гаубицы и танки террористов
ТОР
05.11.2021 07:06
В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит
ТОР
05.11.2021 06:49
Приходит по 50-70 гривен: потерпевшая назвала суммы компенсации от Зайцевой за смертельное ДТП в Харькове
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит

07:06 Украина

У Саакашвили начались проблемы с памятью – он забыл имена друзей

02:33 Мир

В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно

09:31 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

На Хмельнитчине полиция заблокировала автобус с антивакцинаторами, они пытались перекрыть дорогу. Видео

10:28 Украина

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

09:16 Украина

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

Новости | NetGameSlots.com