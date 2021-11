Вышел новый альбом ABBA после 40-летнего молчания

5 ноября в свет вышел новый альбом шведской группы ABBA «Voyage» – первый за сорок лет.

Легендарная группа выпустила новый альбом



Новый релиз уже появился на стриминговых сервисах. В альбом входит десять треков.

Характерно, что свой предыдущий альбом шведская четверка выпустила ровно 40 лет назад – в ноябре 1981 года.

Музыканты анонсировали выход «Voyage» еще в сентябре. Тогда же группа выпустила две песни из него: «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down».

По информации BBC, из 10 песен 9 – новые, а вот «Just a Notion» была написана и записана в 1979 году во время работы над альбомом Voulez Vous, но в конечную версию альбома не вошла.

Напомним, ABBA намерена весной 2022 года выступить с новым альбомом на концерте с применением голограмм.

Событие пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую соорудили специально для этого.

ABBA была создана в 1972 году. “Voyage” — ее девятый альбом.

Ранее Власти писали, что в Швеции 2 ноября перед концертом в честь группы ABBA погибли два человека.

Тэги: ABBA