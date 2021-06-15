НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:11 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин просился в НАТО, но на особых условиях, – экс-генсек альянса

Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявки.

Джордж Робертсон и Владимир Путин.

Об этом рассказал Джордж Робертсон, возглавлявший НАТО в период с 1999 по 2003 год, пишет The Guardian.

По его словам, Путин ясно дал понять на их первой встрече, что хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.

«Они хотели быть частью того безопасного, стабильного, процветающего Запада, чего в то время не было в России», – сказал Робертсон.

На встрече в 2000 году, по словам Робертсона, российский президент спросил: «Когда вы пригласите нас в НАТО?» Робертсон ответил, что в НАТО не приглашают – для вступления надо подать заявку. И тогда Путин сказал, что Россия «не стоит в одном ряду со многими малозначительными странами».

Издание отмечает, что незадолго до своей первой инаугурации Путин в интервью BBC отметил, что не исключает присоединения России к НАТО, «если с позицией России будут считаться как с позицией равноправного партнера». Также он сказал, что не видит в НАТО врага.

«Россия является частью европейской культуры. И я не могу представить свою страну в изоляции от Европы и того, что называют цивилизованным миром», – сказал тогда Путин.

Ранее Власти писали, что президент России Владимир Путин в интервью американскому NBC назвал НАТО «рудиментом холодной войны».

Источник:
Тэги: Путин, НАТО
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.06.2021 08:35
Путин не понимает смысл существования НАТО
ТОР
10.06.2021 17:00
В ОП отреагировали на слова Путина об Украине в НАТО
ТОР
10.06.2021 08:00
Путин прокомментировал планы Украины по вступлению в НАТО
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит

07:06 Украина

У Саакашвили начались проблемы с памятью – он забыл имена друзей

02:33 Мир

В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно

09:31 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

На Хмельнитчине полиция заблокировала автобус с антивакцинаторами, они пытались перекрыть дорогу. Видео

10:28 Украина

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

09:16 Украина

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

Новости | NetGameSlots.com