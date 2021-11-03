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Главная » Мир » Общество
10:45 05 Ноября 2021 Просмотров 1315   КомментариевКомментарии

Это предупредительный выстрел для мира: ВОЗ – о новой вспышке COVID-19 в Европе

В Европе зарегистрировано 55-процентное увеличение случаев COVID-19 за последние четыре недели.

Младенец, заболевший COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что в некоторых европейских странах «неоптимальный охват вакцинацией», несмотря на наличие вакцин.

«Это предупредительный выстрел для мира – увидеть, что происходит в Европе, несмотря на доступность вакцинации», – сказал Райан на пресс-конференции.

Накануне ВОЗ в еженедельном бюллетене сообщала, что Европа остается единственной частью света, где количество новых случаев COVID-19 продолжает расти.

Ранее Власти писали, что Украина – третья в Европе по смертности от COVID-19.

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Тэги: Европа, коронавирус, covid-19
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