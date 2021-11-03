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10:45 05 Ноября 2021 1315 Комментарии
Это предупредительный выстрел для мира: ВОЗ – о новой вспышке COVID-19 в Европе
В Европе зарегистрировано 55-процентное увеличение случаев COVID-19 за последние четыре недели.
Младенец, заболевший COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что в некоторых европейских странах «неоптимальный охват вакцинацией», несмотря на наличие вакцин.
«Это предупредительный выстрел для мира – увидеть, что происходит в Европе, несмотря на доступность вакцинации», – сказал Райан на пресс-конференции.
Накануне ВОЗ в еженедельном бюллетене сообщала, что Европа остается единственной частью света, где количество новых случаев COVID-19 продолжает расти.
Ранее Власти писали, что Украина – третья в Европе по смертности от COVID-19.
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Тэги: Европа, коронавирус, covid-19
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