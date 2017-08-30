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Главная » Мир » Политика
11:12 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мир перестал быть двуполярным – генерал США предупредил о новой возможной войне

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли считает, что США вступают в «триполярное» противостояние с Россией и Китаем как великими державами.

Марк Милли считает, что мир стал менее стабилен, чем в предыдущие полвека.

Об этом генерал заявил в своем выступлении на Аспенском форуме по вопросам безопасности в Вашингтоне, сообщается на сайте оборонного ведомства США.

По словам генерала, раньше холодная война между США и СССР была «биполярной». Нынешнее противостояние – «триполярное». США, Россия, Китай, должны быть очень осторожными во взаимодействии друг с другом, должны координировать свои действия.

Марк Милли считает, что нынешний мир потенциально гораздо более нестабильный в стратегическом плане, чем последние 40-70 лет.

«Предыдущими крупными новшествами были появление самолетов, механизации и радио, – сказал он. – Сегодня вы видите роботов, искусственный интеллект, высокоточное оружие и множество других технологий, которые в совокупности ведут к фундаментальному изменению характера войны».

Ранее Власти писали, что американские эксперты спрогнозировали исход противостояния, в случае если США будут воевать против Китая и России одновременно.

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Тэги: Россия, США, Китай, война
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