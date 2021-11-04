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11:32 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Обсуждаем отмену призыва, надо переходить к профессиональной армии, – Резников. Видео

Правительство рассматривает возможности отказаться от военного призыва и перейти на контрактную армию.

Министр напомнил о том, что контрактная служба должна быть привлекательной для военных

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам новоназначенного министра, в настоящее время обсуждаются разные возможности отмены военного призыва. Некоторые из рассматриваемых сценариев предполагают полную отмену военного призыва, другие же предусматривают оставить обязательный призыв, но призывать гораздо меньше военнослужащих. К обсуждению подключены соответствующие эксперты.

Кроме этого, министр напомнил о том, что контрактная служба должна быть привлекательной для военных и упомянул новый закон о национальном сопротивлении.

«У меня надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет как раз той заменой удобной, когда люди будут проходить подготовку и будут в реестре теробороны, и это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв», - отметил Алексей Резников.

Как ранее сообщали Власти, в лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

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Тэги: министр обороны, Алексей Резников, контрактная армия
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