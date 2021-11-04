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Главная » Украина » Политика
12:02 05 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Папочка за пять минут до заседания и никаких доказательств: Аваков рассказал о санкциях СНБО

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал деятельность СНБО.

Бывший министр отметил, что СНБО не может быть органом исполнительной власти

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на интервью Арсена Авакова в эфире телеканала «Украина 24″.

Так, по словам Авакова санкции на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны принимались поспешно и на ходу, а изменения в санкционные списки вносились под диктовку и за 5 минут до начала заседаний.

«Каждое [заседание] СНБО… мне за пять минут до него выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом приподнимал голову и говорил: «А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?» Они говорят: «Как? Ну посмотрите, там есть оперативная справка»», – рассказал Арсен Аваков.

Бывший министр отметил, что СНБО не может быть органом исполнительной власти, тем более СНБО не может быть судебным органом, назначающим виновных, , а такую активность он назвал «вертикализацией власти без баланса».

«СНБО у нас превратился на хайпе в ситуацию штамповки санкций. Я не хотел участвовать в этом. СНБО не может быть органом исполнительной власти, тем более СНБО не может быть судебным органом, назначающим виновных», – отметил Аваков.

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку. Заявление на увольнение ему предложил написать Владимир Зеленский. Вместо Авакова министром МВД стад кандидат от партии «Слуга Народа» Денис Монастырский. 16 июля Рада назначила его на должность.

Как ранее сообщали Власти, Аваков рассказал, что произошло под Иловайском, и назвал виновных.

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Тэги: Арсен Аваков, снбо
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