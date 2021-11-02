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11:39 05 Ноября 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады за высказывания о смерти Полякова

Народного депутата от «Слуги народа» Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной Рады за оскорбительные высказывания по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

Третьякову отстранили на 5 заседаний

За такое наказание проголосовало 234 нардепов.

После голосования спикер парламента Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть зал заседаний.

Решение было принято из-за неэтичного высказывания Третьяковой о гибели депутата Антона Полякова. «Одним врагом меньше», – написала Третьякова в партийном чате Слуги народа.

Ранее Власти писали, что нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова согласится с любым наказанием от своей фракции за высказывание о смерти Антона Полякова.

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Тэги: Антон Поляков, Галина Третьякова
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