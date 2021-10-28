В Чернигове 11-летняя девочка выбросила все семейные драгоценности, чтобы спасти маму от проклятия
В Чернигове задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве.
Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.
Мошенники выманили у жителей Чернигова в общей сложности более 200 тысяч гривен по схеме «ваш родственник в беде». Жертвам мошенников стали шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.
Сообщается, что злоумышленники в течении октября-ноября звонили звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник стал виновником серьезного ДТР, и требовали деньги для улаживания вопроса.
3 ноября на уловки злоумышленников попалась 11-летняя девочка – от нее требовали выбросить с окна все найденные дома сбережения и ювелирные украшения, якобы для того, чтобы снять проклятие с мамы девочки, иначе, по словам мошенников, мама умрет.
Следуя мошенническим указаниям, ребенок собрал ценности и выбросил их из окна, где их подобрала неизвестная женщина. О случившемся узнали родители ребенка, которые и обратились в полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемую, ей оказалась 35-летняя безработная жительница Чернигова.
Сейчас полицейские устанавливают личность его сообщника и проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений в Черниговской области.
Как ранее сообщали Власти, Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества.