В Чернигове 11-летняя девочка выбросила все семейные драгоценности, чтобы спасти маму от проклятия

В Чернигове задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве.

Жертвам мошенников стали шесть человек



Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

Мошенники выманили у жителей Чернигова в общей сложности более 200 тысяч гривен по схеме «ваш родственник в беде». Жертвам мошенников стали шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.

Сообщается, что злоумышленники в течении октября-ноября звонили звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник стал виновником серьезного ДТР, и требовали деньги для улаживания вопроса.

3 ноября на уловки злоумышленников попалась 11-летняя девочка – от нее требовали выбросить с окна все найденные дома сбережения и ювелирные украшения, якобы для того, чтобы снять проклятие с мамы девочки, иначе, по словам мошенников, мама умрет.

Следуя мошенническим указаниям, ребенок собрал ценности и выбросил их из окна, где их подобрала неизвестная женщина. О случившемся узнали родители ребенка, которые и обратились в полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемую, ей оказалась 35-летняя безработная жительница Чернигова.

Сейчас полицейские устанавливают личность его сообщника и проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений в Черниговской области.

Как ранее сообщали Власти, Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества.

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