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13:46 05 Ноября 2021 Просмотров 248   КомментариевКомментарии

Разумков создает в ВР межфракционное объединение «Разумная политика»: кто войдет

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает собственное межфракционное объединение в парламенте.

Разумков может создать крупную фракцию в ВР

Фото соответствующего обращения на имя главы ВР Руслана Стефанчука опубликовал Telegram-канал WASH. Судя по документу, называться объединение будет “Разумная политика”.

Кто и сколько нардепов войдут в МФО, пока неизвестно.

По информации Telegram-канала Темный рыцарь, к Разумкову может присоединиться Артем Дмитрук, которого планируют исключить из фракции “Слуга Народа” на следующей неделе.

Также в потенциальных кандидатах Александр Бакумов, Василий Мокан, Нелли Яковлева, Ольга Коваль, Оксана Дмитриева, Олег Воронько и уже исключённая из СН Людмила Буймистер.

Эту группу могут пополнить 2-3 самостоятельных нардепа и несколько внефракционных.

Документ о создании МФО "Разумная политика"

Документ о создании МФО "Разумная политика"

В документе указаны цели и задания МФО

В документе указаны цели и задания МФО

В объединение может войти около 20 нардепов

В объединение может войти около 20 нардепов

Как ранее сообщали Власти,  экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

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Тэги: Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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