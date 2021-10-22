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Главная » Украина » Общество
15:13 05 Ноября 2021 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Украину исключили из “зеленого списка” ЕС: что теперь будет

В Евросоюзе исключили Украину из списка стран для путешествий из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Несмотря на исключение Украины из

Об этом сообщает«Liga.net», со ссылкой на брюссельского инсайдера «Радио Свобода» Рикардо Йозвяка.

Послы стран Евросоюза в начале следующей недели окончательно исключат Украину из «зеленого» списка стран для путешествий из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Рикардо Йозвяк отметил, что возможность путешествовать будет у людей с сертификатами о вакцинации, однако эта информация еще не подтверждена.

На новость отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что несмотря на исключение Украины из «зеленого» списка, тотального закрытия границ не планируется.

Как ранее сообщали Власти, ЕС исключит Украину из списка «зеленых» стран на следующей неделе.

Источник:
Тэги: ес, путешествия, Кулеба, зеленый список
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