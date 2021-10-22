Украину исключили из “зеленого списка” ЕС: что теперь будет

В Евросоюзе исключили Украину из списка стран для путешествий из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Несмотря на исключение Украины из



Об этом сообщает«Liga.net», со ссылкой на брюссельского инсайдера «Радио Свобода» Рикардо Йозвяка.

Послы стран Евросоюза в начале следующей недели окончательно исключат Украину из «зеленого» списка стран для путешествий из-за вспышки коронавирусной инфекции.

EU ambassadors this morning decided to remove #Ukraine from the EU's recommended #COVID19 travel safe list. will be formalized early next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 5, 2021

Рикардо Йозвяк отметил, что возможность путешествовать будет у людей с сертификатами о вакцинации, однако эта информация еще не подтверждена.

На новость отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что несмотря на исключение Украины из «зеленого» списка, тотального закрытия границ не планируется.

Після виключення України з «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 5, 2021

Как ранее сообщали Власти, ЕС исключит Украину из списка «зеленых» стран на следующей неделе.

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