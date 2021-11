Украину исключили из “зеленого списка” ЕС: что теперь будет

Об этом сообщает«Liga.net», со ссылкой на брюссельского инсайдера «Радио Свобода» Рикардо Йозвяка.

Послы стран Евросоюза в начале следующей недели окончательно исключат Украину из «зеленого» списка стран для путешествий из-за вспышки коронавирусной инфекции.

EU ambassadors this morning decided to remove #Ukraine from the EU's recommended #COVID19 travel safe list. will be formalized early next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 5, 2021