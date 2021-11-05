В Верховной Раде под креслом депутата нашли пакет с картошкой: хозяин неизвестен
В сессионном зале парламента под креслом одного из оппозиционных нардепов нашли пятикилограммовый пакет картофеля.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на первого заместителя председателя ВР Александра Корниенко.
«Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и УГО находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно, какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картошки нашли – но не картошка-фри, а такая картошка, где-то килограмм 5, сырая. Может, кому-то бабушка передала», – сказал Корниенко.
Он не назвал имя депутата, но уточнил, что он от оппозиционной партии. По словам Корниенко, клубни не были гнилыми или испорченными.
«Я просто как человек с медийным опытом и политтехнолог, я себе представил, если бы она была гнилая, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика или в правительство. Но обычная картошка – как ее можно политически использовать?» – удивился нардеп.
Как сообщали Власти, председатель партии Слуга народа, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что регламентный комитет ВР накажет нардепа Гео Лероса за неприличный жест в адрес президента Владимира Зеленского.