В Верховной Раде под креслом депутата нашли пакет с картошкой: хозяин неизвестен

В сессионном зале парламента под креслом одного из оппозиционных нардепов нашли пятикилограммовый пакет картофеля.

Никто не знает, откуда взялся пакет с картошкой в Раде



Об этом сообщило УНН со ссылкой на первого заместителя председателя ВР Александра Корниенко.

«Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и УГО находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно, какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картошки нашли – но не картошка-фри, а такая картошка, где-то килограмм 5, сырая. Может, кому-то бабушка передала», – сказал Корниенко.

Он не назвал имя депутата, но уточнил, что он от оппозиционной партии. По словам Корниенко, клубни не были гнилыми или испорченными.

«Я просто как человек с медийным опытом и политтехнолог, я себе представил, если бы она была гнилая, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика или в правительство. Но обычная картошка – как ее можно политически использовать?» – удивился нардеп.

Как сообщали Власти, председатель партии Слуга народа, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что регламентный комитет ВР накажет нардепа Гео Лероса за неприличный жест в адрес президента Владимира Зеленского.

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