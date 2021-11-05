Исследования не нашли доказательств того, что жестокие видеоигры приводят к насилию в реальной жизни

Политика, ограничивающая продажу видеоигр несовершеннолетним, вряд ли снизит уровень насилия, подытожили ученые.

Жестокие видеоигры могут делать детей более возбужденными и взбалмошными, но не насильниками



Средства массовой информации и широкая общественность часто связывают жестокие видеоигры с насилием в реальной жизни, хотя существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих эту связь.

Дебаты по этой теме обычно обостряются после массовых публичных стрельб, причем некоторые комментаторы связывают эти насильственные действия с интересами преступников в жестоких видеоиграх. Однако другие отмечали, что более вероятными объяснениями являются различные факторы, такие как проблемы с психическим здоровьем и/или легкий доступ к оружию.

В свете этих противоречивых утверждений в свою бытность президент Обама призвал в 2013 году увеличить государственное финансирование исследований по видеоиграм и насилию. Но прежде чем правительства вводят какие-либо правила, ограничивающие доступ к жестоким видеоиграм, важно установить, действительно ли жестокие видеоигры заставляют игроков вести себя агрессивно в реальном мире.

Исследование, проведенное доктором Агне Сузиделите, старшим преподавателем факультета экономики в Сити Лондонского университета, на основе данных из США предоставляет доказательства влияния выпуска видеоигр с насилием на насильственное поведение детей.

Доктор исследовала влияние жестоких видеоигр на два типа насилия: агрессию против других людей и разрушение вещей/собственности. Исследование, опубликованное в Journal of Economic Behavior & Organization, было сосредоточено на мальчиках в возрасте от 8 до 18 лет – группе, которая, скорее всего, будет играть в жестокие видеоигры.

Агне Сузиделите использовала эконометрические методы, которые выявляют вероятные причинные эффекты жестоких видеоигр на насилие, а не только ассоциации. Она не нашла доказательств того, что насилие в отношении других людей возрастает после выпуска новой видеоигры с насилием. Однако родители сообщили, что дети с большей вероятностью разрушали вещи после того, как сыграли в жестокие видеоигры.

Доктор Сузиделите подытожила: «Взятые вместе, эти результаты позволяют предположить, что жестокие видеоигры могут возбуждать детей, но это не переходит в насилие против других людей – это тот тип насилия, который нас больше всего волнует. Вероятное объяснение моих результатов состоит в том, что в видеоигры обычно играют дома, где меньше возможностей для применения насилия. Этот эффект «недееспособности» особенно важен для склонных к насилию мальчиков, которых особенно привлекают жестокие видеоигры. Следовательно, политика, ограничивающая продажу видеоигр несовершеннолетним, вряд ли снизит уровень насилия».

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