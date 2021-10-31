Уничтожаем штамп в паспорте: зарегистрировать место жительства теперь можно в “Дії”

Украины теперь смогут зарегистрировать свое место жительства в режиме онлайн.

Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где проживает человек



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

По его словам, правительство упростило самую востребованную услугу среди украинцев – регистрацию места жительства.

«Теперь вы прямо в приложении или на портале Дія сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, и получить подтверждение от владельца жилья», – рассказал министр.

Процесс регистрации места жительства стал намного проще – вместо трех разных учреждений, ожидания 30 дней и бюрократии, украинцы могут указать и подтвердить прописку всего за сутки.

Отныне, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где проживает человек.

Также министр рассказал об упрощении получения других государственных услуг, которые до этого были связаны с получением прописки.

«Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там где живет ваша прописка», – отметил министр.

В настоящее время услуга работает работает в 7 городах в режиме тестирования. Ожидается, что в ближайшее время услуга будет доступна все желающим.

Как ранее сообщали Власти, министерство цифровой трансформации готовит серию обновлений электронной системы здравоохранения, которые позволят уменьшить количество ошибок, мешающих украинцам получить COVID-сертификат.

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