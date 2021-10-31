НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:21 05 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Уничтожаем штамп в паспорте: зарегистрировать место жительства теперь можно в “Дії”

Украины теперь смогут зарегистрировать свое место жительства в режиме онлайн.

Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где проживает человек

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

По его словам, правительство упростило самую востребованную услугу среди украинцев – регистрацию места жительства.

«Теперь вы прямо в приложении или на портале Дія сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, и получить подтверждение от владельца жилья», – рассказал министр.

Процесс регистрации места жительства стал намного проще – вместо трех разных учреждений, ожидания 30 дней и бюрократии, украинцы могут указать и подтвердить прописку всего за сутки.

Отныне, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где проживает человек.

Также министр рассказал об упрощении получения других государственных услуг, которые до этого были связаны с получением прописки.

«Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там где живет ваша прописка», – отметил министр.

В настоящее время услуга работает работает в 7 городах в режиме тестирования. Ожидается, что в ближайшее время услуга будет доступна все желающим.

Как ранее сообщали Власти, министерство цифровой трансформации готовит серию обновлений электронной системы здравоохранения, которые позволят уменьшить количество ошибок, мешающих украинцам получить COVID-сертификат.

Источник:
Тэги: прописка, цифровизация, дия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.10.2021 15:00
Получить COVID-сертификат в «Дии» стало гораздо проще: как это сделать
ТОР
27.10.2021 11:14
Киберполиция нашла и задержала разработчика фейковой «Дии»
ТОР
28.09.2021 09:00
Зеленский предложил открыть офис Facebook в Киеве
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Верховной Раде под креслом депутата нашли пакет с картошкой: хозяин неизвестен

14:33 Украина

Разумков создает в ВР межфракционное объединение «Разумная политика»: кто войдет

13:46 Украина

Это предупредительный выстрел для мира: ВОЗ – о новой вспышке COVID-19 в Европе

10:45 Мир

В Германии – рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии

08:28 Мир

В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит

07:06 Украина

У Саакашвили начались проблемы с памятью – он забыл имена друзей

02:33 Мир

В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно

09:31 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

Новости | NetGameSlots.com