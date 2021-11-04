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15:22 05 Ноября 2021 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

В понедельник еще одна область Украины перейдет в «красную» зону

Сегодня, 5 ноября, государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе Волынской области в «красную» зону адаптивного карантина, которая начнет действовать с понедельника, 8 ноября.

С понедельника Волынь "покраснеет"

Об этом заявил в Раде министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он уточнил, что индикативные показатели Волыни соответствуют “красной” зоне карантина.

«Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в «красный» уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в «красный» уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника», – сказал Ляшко.

Ранее Власти писали, что в «красную» зону эпидемической опасности из-за COVID-19 на этой неделе может попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Источник:
Тэги: карантин, виктор ляшко
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