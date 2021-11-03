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15:51 05 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

Зеленский подписал закон об олигархах

Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) №5599, народные депутаты приняли 23 сентября.

После голосования выяснилось, что версия законопроекта, которую поддержали в сессионном зале содержит три взаимоисключающие поправки под номерами 396, 398, 406.

Они касаются определения органа, который будет решать, кто является олигархом.

В одной из правок авторства тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова таким органом была специальная комиссия при НАЗК.

Еще одна правка наделяла такими полномочиями Антимонопольный комитет.

И наконец, в версии, которую предлагал Офис президента, клеймить олигархов должно было СНБО.

После голосования 3 ноября в ВР именно последняя версия осталась единственной в законе.

4 ноября закон подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, а 5 ноября он был  направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Что теперь будет

Новый законт предполагает создание специального реестра олигархов.

В него попадут те, кто отвечает хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение на монополию, а также наличие активов на сумму около 2,3 миллиарда гривен.

Олигархам из списка придется подавать электронную декларацию – как это делают чиновники.

Им также будет запрещено финансировать партии и любую деятельность, связанную с политической агитацией, митингами, демонстрациями и т.п.

Кроме того, бизнесмены и государственные деятели будут обязаны публично отчитываться обо всех контактах друг с другом.

Еще в мае в СНБО заявили, что к олигархам в Украине «уверенно можно отнести 13 человек».

Журналист Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, перечислил потенциальных олигархов.

По его мнению речь идет о Ринате Ахметове, Петре Порошенко, Дмитрии Фирташе, Игоре Коломойском, Викторе Пинчуке, Сергее Левочкине, Викторе Медведчуке, Вадиме Новинском, Юрии Косюке, Олеге Бахматюке, Константине Жеваго, а также об Александре и Галине Герегах.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада на заседании 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в уже одобренном законопроекте №5599 (закон об олигархах).

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Тэги: Владимир Зеленский, закон об олигархах
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