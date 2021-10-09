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16:55 05 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд грн

При строительстве Подольского моста в Киеве искусственно завышали стоимость и количество выполненных работ.

Злоумышленники завышали стоимость работ на объекте

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Сообщается, что сотрудники СБУ пресекли деятельность группы лиц, которые наладили схему заработка на строительстве Подольского моста в Киеве.

Злоумышленники по налаженной схеме искусственно завышали стоимость работ на объекте, а также в готовили акты о работах, которые фактически не выполнялись.

Согласно следствию, фигуранты подделывали документацию и вели теневую бухгалтерию. В ходе санкционированных обысков в офисе злоумышленников были изъяты печати, документы и техника.

Фигуранты подделывали документацию и вели теневую бухгалтерию

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), а также ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как ранее сообщали Власти, на строительстве Подольского моста в Киеве украли 150 млн.

Источник:
Тэги: коррупция, Киев, подольский мост
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