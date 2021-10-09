На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд грн
При строительстве Подольского моста в Киеве искусственно завышали стоимость и количество выполненных работ.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
Сообщается, что сотрудники СБУ пресекли деятельность группы лиц, которые наладили схему заработка на строительстве Подольского моста в Киеве.
Злоумышленники по налаженной схеме искусственно завышали стоимость работ на объекте, а также в готовили акты о работах, которые фактически не выполнялись.
Согласно следствию, фигуранты подделывали документацию и вели теневую бухгалтерию. В ходе санкционированных обысков в офисе злоумышленников были изъяты печати, документы и техника.
Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), а также ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Как ранее сообщали Власти, на строительстве Подольского моста в Киеве украли 150 млн.