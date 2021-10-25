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17:44 05 Ноября 2021 47 Комментарии
На Львовщине утилизируют 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Во Львовской области утилизируют остатки неиспользованной вакцины от COVID-19.
Вакцина была передана для Львовской области, как неотложная помощь
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.
Неиспользованные 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca возвратят на централизованные склады и утилизируют. Сообщается, что вакцина была передана для Львовской области, как неотложная помощь.
Жители Львовской области предпочитают вакцинироваться вакциной Pfizer, не смотря на то, что им доступны также AstraZeneca и Coronavac. В целом во Львовской области было вакцинировано 1 192 357 людей, из них полностью вакцинированы 467 839 человек.
Как ранее сообщали Власти, ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно.
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Тэги: вакцина, Львовская область, вакцинация, AstraZeneca
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