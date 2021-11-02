На урок в канадской школе пришел лось

В четверг утром в районе Эвергрин города Саскатун лось ворвался в школьный класс и сорвал урок.

Оставшись в одиночестве, лось встал в центре класса.



Об этом пишет Global News.

Как рассказал Стив Добко, инспектор службы охраны окружающей среды Министерства окружающей среды Саскачевана, это случилось в Sylvia Fedoruk School. Там есть большая комната с большими стеклянными окнами. И в комнате как раз были дети.

Лось разбежался, разбил окно и ворвался в класс. Осколки стекла задели одного из учеников – у него легкая травма. Детей сразу вывели из класса.

Через 45 минут приехали спасатели. Они временно усыпили лося, отвезли его в безопасное место и отпустили.

Стив Добко высказал мнение, что, возможно, оказавшегося в городской черте лося напугали собаки. Убегая от них, он попал в школьный двор.

В четверг днем ​​правительство Саскачевана опубликовало сообщение о том, что благодаря действиям спасателей и полиции лось благополучно вернулся в дикую природу.

Ранее Власти писали, что в опустевший из-за карантина город в Уэльсе пришли горные козы.

Тэги: Канада, школа, лось