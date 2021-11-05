В Германии бустерные прививки будут делать всем гражданам

Власти Германии выступили за введение всеобщей повторной вакцинации от COVID-19.

В Германии 67 процентов населения привиты полностью.



Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 5 ноября, министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил, что в Германии начинает очень сложный период в связи с пандемией COVID-19.

После двухдневных консультаций с министрами федеральных земель Шпан сообщил, что каждому немцу нужно предложить сделать третью прививку – через шесть месяцев после основного курса вакцинации.

Постоянная комиссия по вакцинации ранее рекомендовала повторные прививки лишь для лиц старше 70 лет.

По состоянию на 5 ноября в Германии 69,6 процента населения получили, как минимум, одну дозу вакцины, а 67 процентов привиты полностью.

Ранее Власти писали, что в Германии зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии.

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